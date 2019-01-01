SSJ совершил аварийную посадку в Шереметьеве

Ранее НСН писала, что крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве, которое произошло вечером 5 мая, обозначило серьезные проблемы в авиационной отрасли России. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка. Как пишет RT, он подчеркнул, что вопросы безопасности пассажирских перевозок остаются по-прежнему актуальными.. Чайка также сообщил, что с 2017 года в России в результате прокурорских проверок от полетов были отстранены 550 пилотов, остановлена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств.

Как напоминает Ura.ru, инцидент в столичной авиагавани произошел вечером 5 мая. В Шереметьеве произошла аварийная посадка с последующим возгоранием самолёта SSJ-100. В результате катастрофы погиб 41 человек.











