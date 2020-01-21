SSJ-100 аварийно приземлился в Ростове-на-Дону

Самолёт Sukhoi Superjet-100, который следовал из Краснодара в Нижний Новгород, совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на Дону. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона. По имеющимся данным, причиной экстренной посадки стало срабатывание датчика расхода топлива.

Отмечается, что на борту самолёта находилось 93 человека, в том числе пять членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.