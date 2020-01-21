SSJ-100 аварийно приземлился в Ростове-на-Дону
Самолёт Sukhoi Superjet-100, который следовал из Краснодара в Нижний Новгород, совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на Дону. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона. По имеющимся данным, причиной экстренной посадки стало срабатывание датчика расхода топлива.
Отмечается, что на борту самолёта находилось 93 человека, в том числе пять членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.
Напомним, на прошлой неделе произошёл ещё один инцидент с Sukhoi Superjet 100. Он совершил посадку на недействующую взлетно-посадочную полосу рядом с аэропортом «Домодедово». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию из экстренных служб.
Самолет авиакомпании «ИрАэро» прилетел в российскую столицу из Сабетты — вахтового посёлка в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате такой посадки никто не пострадал.
На пресс-конференции НСН президент Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин призвал доработать Superjet.
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