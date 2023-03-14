США продолжат полеты над Чёрным морем после авиаинцидента с БПЛА

США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА, сообщает Белый дом.

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Ранее в Чёрном море российский истребитель Су-27 вошел в контакт с американским дроном MQ-9 Reape, сообщало Европейское командование ВС США.

Утверждалось, что инцидент произошел утром 14 марта. По некоторым данным, Су-27 было два. Один из них во время сопровождения слил топливо, повредив пропеллер дрона, после чего он упал в международные воды.

В Белом доме также отмечали, что президент США Джо Байден получает информацию о столкновении американского беспилотного аппарата с российским истребителем над Черным морем.

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:Белый ДомСШАСу-27
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