США продолжат полеты над Чёрным морем после авиаинцидента с БПЛА

Ранее в Чёрном море российский истребитель Су-27 вошел в контакт с американским дроном MQ-9 Reape, сообщало Европейское командование ВС США.

Утверждалось, что инцидент произошел утром 14 марта. По некоторым данным, Су-27 было два. Один из них во время сопровождения слил топливо, повредив пропеллер дрона, после чего он упал в международные воды.

В Белом доме также отмечали, что президент США Джо Байден получает информацию о столкновении американского беспилотного аппарата с российским истребителем над Черным морем.

