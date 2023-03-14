США продолжат полеты над Чёрным морем после авиаинцидента с БПЛА
США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА, сообщает Белый дом.
Ранее в Чёрном море российский истребитель Су-27 вошел в контакт с американским дроном MQ-9 Reape, сообщало Европейское командование ВС США.
Утверждалось, что инцидент произошел утром 14 марта. По некоторым данным, Су-27 было два. Один из них во время сопровождения слил топливо, повредив пропеллер дрона, после чего он упал в международные воды.
В Белом доме также отмечали, что президент США Джо Байден получает информацию о столкновении американского беспилотного аппарата с российским истребителем над Черным морем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- СМИ: Внук Пугачёвой продаёт особняк Примадонны за 225 млн рублей
- СМИ: Два человека заразились сибирской язвой в Чувашии
- США продолжат полеты над Чёрным морем после авиаинцидента с БПЛА
- Минобороны: российские истребители не применяли оружие против американского беспилотника
- Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер
- Российского посла в Вашингтоне вызвали в Госдеп
- Экс-разведчик США Риттер предрек гибель сотен тысяч солдат ВСУ
- Президент Сирии Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву
- Путин заявил об утрате европейцами гена независимости и суверенитета
- В Белом доме заявили, что не возражают против поставок истребителей Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru