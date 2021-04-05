США попросили РФ объяснить «наращивание сил у границы с Украиной»

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс обратился к РФ с просьбой объяснить «наращивание сил у границы с Украиной». Об этом сообщает РИА Новости.

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Прайс, в частности, заявил, что США рассматривают такие действия России как эскалацию. Кроме того, он подчеркнул, что США дали понять, что поддерживают Украину в этой ситуации «запугивания и агрессии».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «весьма пугающая», и со стороны украинских сил отмечаются множественные провокации.

Между тем, президент США Джо Байден в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать поддержку Киеву «перед лицом агрессии России в Донбассе и в Крыму».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:ДонбассУкраина
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