США попросили РФ объяснить «наращивание сил у границы с Украиной»
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс обратился к РФ с просьбой объяснить «наращивание сил у границы с Украиной». Об этом сообщает РИА Новости.
Прайс, в частности, заявил, что США рассматривают такие действия России как эскалацию. Кроме того, он подчеркнул, что США дали понять, что поддерживают Украину в этой ситуации «запугивания и агрессии».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «весьма пугающая», и со стороны украинских сил отмечаются множественные провокации.
Между тем, президент США Джо Байден в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать поддержку Киеву «перед лицом агрессии России в Донбассе и в Крыму».
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