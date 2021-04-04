Британцы раскритиковали в СМИ позицию Запада по Украине
Читатели британского издания Express в комментариях под статьей, в которой речь шла о якобы наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной, раскритиковали подход Запада к ситуации в Донбассе.
В статье указывалось, что Россия передислоцировала 4 тыс. военнослужащих к украинской границе, а Кремль якобы пригрозил НАТО увеличением контингента в случае вмешательства.
«У России не будет никаких проблем с Украиной. Там всё еще слишком много людей, которые хотят стать русскими», — написал один из читателей.
«Украина была независимым государством до тех пор, пока США и ЕС вместе с НАТО не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот», — считает другой читатель.
Также пользователи Сети написали, что «Путин не аннексировал Крым», и если Евросоюз и США перестанет вмешиваться, то «станет гораздо лучше».
«Мне кажется, у Украины кончились деньги, чтобы выплачивать проценты по ее займам в МВФ. Им нужно отвлечь внимание», — считает HarryMeneely.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «весьма пугающая», и со стороны украинских сил отмечаются множественные провокации.
Между тем, президент США Джо Байден в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать поддержку Киеву «перед лицом агрессии России в Донбассе и в Крыму».
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