В статье указывалось, что Россия передислоцировала 4 тыс. военнослужащих к украинской границе, а Кремль якобы пригрозил НАТО увеличением контингента в случае вмешательства.

«У России не будет никаких проблем с Украиной. Там всё еще слишком много людей, которые хотят стать русскими», — написал один из читателей.

«Украина была независимым государством до тех пор, пока США и ЕС вместе с НАТО не потратили миллиарды долларов, чтобы спровоцировать там государственный переворот», — считает другой читатель.

Также пользователи Сети написали, что «Путин не аннексировал Крым», и если Евросоюз и США перестанет вмешиваться, то «станет гораздо лучше».

«Мне кажется, у Украины кончились деньги, чтобы выплачивать проценты по ее займам в МВФ. Им нужно отвлечь внимание», — считает HarryMeneely.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «весьма пугающая», и со стороны украинских сил отмечаются множественные провокации.

Между тем, президент США Джо Байден в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать поддержку Киеву «перед лицом агрессии России в Донбассе и в Крыму».

