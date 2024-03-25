США отказались помогать России в связи с терактом в «Крокусе»
Соединенные Штаты не намерены оказывать помощь России в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
«Помощи в сфере безопасности от США России не планируется», - цитирует представителя американской администрации РИА Новости.
Посольство России в США не получало уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, заявил ранее глава диппредставительства Анатолий Антонов. Дипломат призвал не спешить с выводами о причастности к нападению на «Крокус» группировки «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Погибли 137 человек. Накануне Басманный суд арестовал четырех подозреваемых в нападении на концертный зал, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru