США отказались помогать России в связи с терактом в «Крокусе»

«Помощи в сфере безопасности от США России не планируется», - цитирует представителя американской администрации РИА Новости.

Посольство России в США не получало уведомлений на фоне сообщений о готовящихся терактах в Москве, заявил ранее глава диппредставительства Анатолий Антонов. Дипломат призвал не спешить с выводами о причастности к нападению на «Крокус» группировки «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Погибли 137 человек. Накануне Басманный суд арестовал четырех подозреваемых в нападении на концертный зал, напоминает «Радиоточка НСН».

