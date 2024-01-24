Слуцкий назвал ответственных за расстрел Ил-76 с пленными

По его словам, мировому сообществу следует понять, «какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине».

«Ответственность за военные преступления, такие, как этот бесчеловечный расстрел военнопленных в воздухе,... несут в равной степени правящие круги в Вашингтоне и Брюсселе», - указал депутат.

Слуцкий также согласился с главой Комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, который заявил о необходимости признать киевский режим террористическим.

Ранее Картаполов указал, что самолёт Ил-76 ВКС РФ был «сбит тремя ракетами ЗРК либо Patriot, либо Iris-T немецкого производства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

