Слуцкий назвал ответственных за расстрел Ил-76 с пленными
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале заявил, что ответственность за расстрел самолёта с военнопленными несут США и Евросоюз.
По его словам, мировому сообществу следует понять, «какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине».
«Ответственность за военные преступления, такие, как этот бесчеловечный расстрел военнопленных в воздухе,... несут в равной степени правящие круги в Вашингтоне и Брюсселе», - указал депутат.
Слуцкий также согласился с главой Комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, который заявил о необходимости признать киевский режим террористическим.
Ранее Картаполов указал, что самолёт Ил-76 ВКС РФ был «сбит тремя ракетами ЗРК либо Patriot, либо Iris-T немецкого производства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru