Гладков: Находившиеся на борту упавшего Ил-76 погибли
Все люди, находившиеся на борту упавшего Ил-76, погибли, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он добавил, что самолет упал в поле недалеко от населенного пункта. Сейчас место крушения оцеплено, а оперативные службы проводят следственные мероприятия.
Ранее в Минобороны России сообщили, что на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в свою очередь утверждает, что самолет сбили «тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T немецкого производства, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru