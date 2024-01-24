Гладков: Находившиеся на борту упавшего Ил-76 погибли

Он добавил, что самолет упал в поле недалеко от населенного пункта. Сейчас место крушения оцеплено, а оперативные службы проводят следственные мероприятия.



Ранее в Минобороны России сообщили, что на борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в свою очередь утверждает, что самолет сбили «тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS T немецкого производства, отмечает RT.

