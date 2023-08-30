Средства РЭБ подавили беспилотник на подлете к Воронежу

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник на территории Дзержинского района Калужской области, передает «Радиоточка НСН».

Минобороны РФ также сообщало, что в ночь на 30 августа, украинские беспилотники попытались массово атаковать российские регионы. На этот раз угроза нависла над Псковской, Брянской, Орловской, Калужской и Рязанской областями. Также Киев «целился» в Москву и Крым.

