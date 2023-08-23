Средства ПВО уничтожили два дрона в Калужской области
23 августа 202314:43
Российские средства ПВО уничтожили два дрона над Калужской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, инцидент произошел на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка.
В результате происшествия никто не пострадал, отметил Шапша.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки атаковать Москву тремя украинскими БПЛА самолетного типа, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru