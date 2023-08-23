Средства ПВО уничтожили два дрона в Калужской области

Российские средства ПВО уничтожили два дрона над Калужской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Минобороны: ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области

По его словам, инцидент произошел на территории Кировского района, вблизи поселка Шайковка.

В результате происшествия никто не пострадал, отметил Шапша.

Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки атаковать Москву тремя украинскими БПЛА самолетного типа, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Калужская ОбластьБеспилотникиВСУПВО

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