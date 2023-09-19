Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
19 сентября 202314:03
Российская система ПВО уничтожила украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, Украины пыталась совершить теракт 19 сентября около 13 часов дня.
Ранее силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru