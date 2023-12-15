Средства ПВО сработали над Курской областью
15 декабря 202318:31
Российская система ПВО отработала над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что ПВО сбила два украинских дрона.
Upd: Сбиты уже четыре беспилотника, сообщают власти.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru