Средства ПВО сработали над Курской областью

Российская система ПВО отработала над территорией Курской области, сообщили в Минобороны России.

Минобороны: ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области

В оборонном ведомстве уточнили, что ПВО сбила два украинских дрона.

Upd: Сбиты уже четыре беспилотника, сообщают власти.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников. Удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаКурская ОбластьПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры