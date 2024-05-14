Система ПВО сбила французскую авиабомбу над Белгородской областью

Отмечается, что атаки со стороны украинских войск были пресечены с 18:00 до 19:30 по московскому времени 14 мая. Их целями были объекты на российской территории, пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» были сбиты над Белгородской областью.

