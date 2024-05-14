Система ПВО сбила французскую авиабомбу над Белгородской областью
14 мая 202421:29
Российская система ПВО ликвидировала в небе над Белгородской областью беспилотник ВСУ и французскую управляемую авиабомбу Hummer. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что атаки со стороны украинских войск были пресечены с 18:00 до 19:30 по московскому времени 14 мая. Их целями были объекты на российской территории, пояснили в министерстве.
Ранее сообщалось, что 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» были сбиты над Белгородской областью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назначил Белоусова министром обороны России
- Система ПВО сбила французскую авиабомбу над Белгородской областью
- Депутаты из Литвы и ФРГ выступили на митинге против закона об иноагентах в Грузии
- Спрос на отдых в Крыму у россиян вырос на 50%
- Умер журналист Максим Кононенко
- Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову
- СМИ: Правительство согласовало снятие ограничений на экспорт бензина
- МВД Франции: Эстафету олимпийского огня пытались сорвать 32 раза
- «Вторичное отношение»: Почему сотрудники полиции уходят из профессии
- Отказавший ХК «Сибирь» Гатиятулин возглавил казанский «АК Барс»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru