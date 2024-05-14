Система ПВО сбила французскую авиабомбу над Белгородской областью

Российская система ПВО ликвидировала в небе над Белгородской областью беспилотник ВСУ и французскую управляемую авиабомбу Hummer. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

ВСУ ударили по нескольким населенным пунктам в Белгородской области

Отмечается, что атаки со стороны украинских войск были пресечены с 18:00 до 19:30 по московскому времени 14 мая. Их целями были объекты на российской территории, пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» были сбиты над Белгородской областью.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУБелгородская областьПВО

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