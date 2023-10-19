ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью
19 октября 202311:14
Средства противовоздушной обороны ликвидировали сегодня воздушную цель над территорией Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев через соцсети.
Система ПВО отработала в 10:10 по московскому времени, уточнил глава региона. Разрушений и пострадавших на земле нет. Беспилотный летательный аппарат был сбит на подлёте к территории области.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в последний раз Ростовская область стала объектом атаки БПЛА в начале сентября, тогда система ПВО уничтожила два аппарата, сообщало Минобороны РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru