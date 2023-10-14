Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Число россиян, погибших в Израиле, возросло до 16

Размер максимального пособия по больничному листу в месяц в РФ вырастет в два раза к 2025 году

Средний чек на зимние шины в РФ этой осенью оказался на 8% выше, чем в 2022 году

Новый профессиональный праздник - День психолога введен в РФ

Главный тренер «Краснодара» Ивич признан лучшим наставником сентября в чемпионате России по футболу