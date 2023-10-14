Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
14 октября 202317:59
Российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области украинский дрон, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около половины шестого вечера в субботу, 14 октября.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 115 раз за прошедшие сутки, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Австрия завершила эвакуацию своих граждан из Израиля
- Россиянин Рублев вышел в финал турнира АТР Masters в Шанхае
- Грустная «Сказка». После европейских показов в России фильму не дали прокатное удостоверение
- Россиянин получил самую престижную мировую премию за фотографию дикой природы
- Неизвестный угрожал устроить взрыв в центре Варшавы
- Военное крыло ХАМАС: еще 9 заложников были убиты при израильском обстреле
- СМИ: Власти Египта отказались пропускать иностранных граждан через КПП «Рафах»
- Коррупция требует тишины. Зеленский запретил о злоупотреблениях
- Зеленский потребовал от журналистов прекратить писать о коррупции
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru