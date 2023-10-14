Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области украинский дрон, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около половины шестого вечера в субботу, 14 октября.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли территорию Белгородской области 115 раз за прошедшие сутки, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиОбстрелПВОБелгородская областьУкраинаВСУ

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