Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью

Руководителя преступной организации приговорили в Москве к 25 годам за заказное убийство Более 150 компаний подписали торговые соглашения с заграничными партнерами при поддержке города Московские старшеклассники начали углублённо изучать профильные предметы Всемирная неделя космоса пройдет в Музее космонавтики Парк 40-летия ВЛКСМ благоустроили на основе архивных чертежей