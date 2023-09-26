Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сбит БПЛА самолетного типа в районе села Санково», — написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Позже в Минобороны сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинского дрона самолетного типа в Белгородской области. Инцидент произошел во вторник около 09:40 мск, беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО.
Ранее система противовоздушной обороны сбила украинский БПЛА над территорией Курской области, напоминает RT.
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