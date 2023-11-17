ПВО уничтожила три украинских дрона над территорией Смоленской области
Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Смоленской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«17 ноября около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дроны противника были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в Заднепровском районе столицы региона, а также в Смоленском районе были сбиты украинские БПЛА самолетного типа, напоминает телеканал «360».
Накануне ПВО уничтожила два украинских дрона над Брянской областью и перехватили три аппарата над Черным морем у побережья Крыма, пишет «Свободная пресса».
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