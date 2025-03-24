Средства ПВО РФ за сутки сбили 227 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 227 беспилотников ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Из сводки российского Минобороны также следует, что ВС РФ поразили объекты военных аэродромов, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 142 районах за минувшие сутки.
В ведомстве также сообщили, что потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки войск «Юг» составили порядка 310 военнослужащих.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу ускорить производство систем ПВО и оружия для ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru