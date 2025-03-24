Минобороны: ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае
Украинские войска атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.
Инцидент произошел примерно в 02:00 24 марта по московскому времени.
В Минобороны уточнили, что беспилотник удалось перехватить в семи километрах от цели, фрагменты дрона рухнули близ железнодорожной станции Кавказская.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атака ВСУ на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае должна укрепить всех во мнении, что украинским властям следует «дать по рукам». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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