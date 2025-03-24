Минобороны: ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае

Инцидент произошел примерно в 02:00 24 марта по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что беспилотник удалось перехватить в семи километрах от цели, фрагменты дрона рухнули близ железнодорожной станции Кавказская.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атака ВСУ на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае должна укрепить всех во мнении, что украинским властям следует «дать по рукам». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

