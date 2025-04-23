Черданцев призвал исключить клубы с низкой посещаемостью из РПЛ
В Российской Премьер-лиге (РПЛ) не должны играть футбольные клубы с низкой посещаемостью. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил ведущий и комментатор Георгий Черданцев.
Он отметил, что если раньше было небезопасно приходить «на стадионы-развалюхи», то сейчас можно болеть за любимую команду можно на комфортных и удобных аренах.
Также комментатор указал, что Некоторые клубы «не справляются с работой с болельщиками», особенно с учётом того, что посещение футбольного матча стоить столько же, сколько поход в кино, а большая часть игр чемпионата «проходит в нормальных погодных условиях».
«РПЛ обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат», - заключил он.
Ранее ФК «Краснодар» объявил, что с 1 мая 2025 года его домашний стадион будет переименован в «Ozon Арену» в рамках соглашения с известным маркетплейсом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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