Черданцев призвал исключить клубы с низкой посещаемостью из РПЛ

Он отметил, что если раньше было небезопасно приходить «на стадионы-развалюхи», то сейчас можно болеть за любимую команду можно на комфортных и удобных аренах.

Также комментатор указал, что Некоторые клубы «не справляются с работой с болельщиками», особенно с учётом того, что посещение футбольного матча стоить столько же, сколько поход в кино, а большая часть игр чемпионата «проходит в нормальных погодных условиях».

«РПЛ обязана принять решения, чтобы клубы были заинтересованы в высокой посещаемости. Пустые трибуны не украшают наш чемпионат», - заключил он.

Ранее ФК «Краснодар» объявил, что с 1 мая 2025 года его домашний стадион будет переименован в «Ozon Арену» в рамках соглашения с известным маркетплейсом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

