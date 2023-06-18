Спецназ задержал захватчика отделения банка в Астане
В столице Казахстана Астане спецназ задержал мужчину, захватившего заложников в отделении банка Kaspi, сообщает ТАСС.
В МВД Казахстана заявили, что переговоры с захватчиком вел глава ведомства.
Правоохранители освободили четырех заложников. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что отделение банка захватил вооруженный мужчина. Клиентов финансового учреждения среди заложников не было.
Авиакомпания Air Astana 17 апреля задержала вылет самолета из Астаны в Алма-Ату более чем на шесть часов. Причиной стало ложное сообщение о бомбе на борту, передает «Радиоточка НСН».
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