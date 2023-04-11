Казахстанцы вышли на митинг из-за задержания нефтяников в Астане

На центральной площади города Жанаозен в Мангистауской области Казахстана собрались сотни жителей, сообщает портал «Орда».

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Митингующие требуют освободить задержанных в столице страны земляков. Местные активисты сообщают о 1-2 тысячах человек на площади.

Сотрудники правоохранительных органов Астаны ранее задержали группу нефтяников из Жанаозена за организацию несанкционированного митинга. Их могут привлечь к административной ответственности.

Казахстан в марте ужесточил движение подсанкционных товаров в Россию. Это сократит возможности Москвы по организации параллельного импорта, заявил «Радиоточке НСН» гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

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ФОТО: РИА Новости
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