Казахстанцы вышли на митинг из-за задержания нефтяников в Астане
На центральной площади города Жанаозен в Мангистауской области Казахстана собрались сотни жителей, сообщает портал «Орда».
Митингующие требуют освободить задержанных в столице страны земляков. Местные активисты сообщают о 1-2 тысячах человек на площади.
Сотрудники правоохранительных органов Астаны ранее задержали группу нефтяников из Жанаозена за организацию несанкционированного митинга. Их могут привлечь к административной ответственности.
Казахстан в марте ужесточил движение подсанкционных товаров в Россию. Это сократит возможности Москвы по организации параллельного импорта, заявил «Радиоточке НСН» гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru