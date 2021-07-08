Специалисты МАК приступили к работе на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ.
Там отметили, что специалисты МАК совместно со следователями приступили к осмотру места происшествия, а также обнаруженных фрагментов разбившегося самолета. После этого части воздушного судна будут перевезены с места трагедии и разложены так, чтобы оценить недостающие фрагменты.
Ранее сегодня сообщалось, что к работе на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке приступили водолазы. К месту также направлялось специальное судно, так как часть обломков находится в море, передает RT.
Катастрофа произошла 6 июня. Ан-26 выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, он разбился при подлете к аэропорту поселка. На борту было 28 человек, включая 6 детей. Никто не выжил.
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