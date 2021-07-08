Специалисты МАК приступили к работе на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к работе на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщили в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ.

Там отметили, что специалисты МАК совместно со следователями приступили к осмотру места происшествия, а также обнаруженных фрагментов разбившегося самолета. После этого части воздушного судна будут перевезены с места трагедии и разложены так, чтобы оценить недостающие фрагменты.