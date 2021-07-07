Найдены тела 19 погибших при крушении самолета на Камчатке

На Камчатке обнаружены тела 19 погибших в результате авиакатастрофы самолета Ан-26, один человек опознан, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, для опознания большинства погибших потребуется генетическая экспертиза.

Самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, разбился накануне при подлете к аэропорту поселка. На его борту было 28 человек, включая 6 детей. Никто из них не выжил.

В числе версий крушения Ан-26 рассматриваются ошибка пилота, техническая неисправность, а также неблагоприятные погодные условия.

