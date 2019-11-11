СПбГУ уволит преподавателя, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза
Руководство Санкт-петербургского государственного университета (СПбГУ) уволит преподавателя Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.
По данным агентства, в петербургском университете заявили, что шокированы действиями Соколова. Кроме того, пресс-служба вуза опровергла информацию СМИ о жалобах студентов на рукоприкладство Соколова, отметив, что в анонимных опросах учащихся о нем были положительные отзывы.
Напомним, по данным следствия, Соколов застрелил Ещенко в своей квартире 7 ноября в ходе ссоры из винтовки. В ночь на 9 ноября он расчленил тело и утром попытался выкинуть его по частям в Мойку.
Однако доцент не удержался на ногах, поскольку был пьян, и сам упал в реку. Его выловили вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные руки убитой и оружие. Позже в его квартире нашли другие части тела девушки.
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