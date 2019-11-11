СПбГУ уволит преподавателя, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза

По данным агентства, в петербургском университете заявили, что шокированы действиями Соколова. Кроме того, пресс-служба вуза опровергла информацию СМИ о жалобах студентов на рукоприкладство Соколова, отметив, что в анонимных опросах учащихся о нем были положительные отзывы.

Напомним, по данным следствия, Соколов застрелил Ещенко в своей квартире 7 ноября в ходе ссоры из винтовки. В ночь на 9 ноября он расчленил тело и утром попытался выкинуть его по частям в Мойку.

Однако доцент не удержался на ногах, поскольку был пьян, и сам упал в реку. Его выловили вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные руки убитой и оружие. Позже в его квартире нашли другие части тела девушки.

