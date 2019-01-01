Спасатель: Шансов выжить у попавших под лавину практически нет

В горах Алтая под лавиной погибли семь туристов из Новосибирска. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные МЧС. Всего в группе было девять человек, двум девушкам удалось спастись, именно они смогли дойти до людей и сообщить о произошедшем. Известно, что лавина настигла путешественников 6 мая, когда они поднимались на Южно-Чуйский хребет.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал в интервью НСН о главной задаче спасательных служб на месте схода лавины.

«Может произойти рецидив. Спасатели уже на месте должны в первую очередь оценить обстановку, оценить уровень опасности для себя, так как все люди под снегом уже мертвы. Соответственно, сейчас задача безопасно для спасателей вытащить тела, чтобы уже этих бедных туристов похоронить. Сейчас уже нет вопроса сверхоперативности. Нужно не увеличить количество пострадавших», — отметил спасатель.

По его словам, выжить после схода лавины почти невозможно. На спасение у человека есть всего 15 минут, сказал собеседник НСН.

«Лавина — это крайне серьезно. Очень много людей, которые попали в лавину, погибают. Чаще всего люди погибают из-за асфиксии, из-за того, что не могут дышать. Есть всего 15 минут на спасение человека. Если в 15 минут не уложились, то вероятность становится практически нулевой. Человек под снегом даже кричать не может. У него может быть рот забит снегом, либо снежной пылью. Человек, когда кричит из-под снега, снаружи его не слышно. И когда человек зацементирован, он может шевелить только тремя вещами: пальцами внутри ботинок, глазами внутри глазниц и языком внутри рта, так как все остальное уже не шевелится», — рассказал Эдуард Халилов.