Спасатель: Шансов выжить у попавших под лавину практически нет
Аттестованный спасатель МЧС рассказал НСН, как избежать участи погибших на Алтае туристов.
В горах Алтая под лавиной погибли семь туристов из Новосибирска. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные МЧС. Всего в группе было девять человек, двум девушкам удалось спастись, именно они смогли дойти до людей и сообщить о произошедшем. Известно, что лавина настигла путешественников 6 мая, когда они поднимались на Южно-Чуйский хребет.
Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал в интервью НСН о главной задаче спасательных служб на месте схода лавины.
«Может произойти рецидив. Спасатели уже на месте должны в первую очередь оценить обстановку, оценить уровень опасности для себя, так как все люди под снегом уже мертвы. Соответственно, сейчас задача безопасно для спасателей вытащить тела, чтобы уже этих бедных туристов похоронить. Сейчас уже нет вопроса сверхоперативности. Нужно не увеличить количество пострадавших», — отметил спасатель.
По его словам, выжить после схода лавины почти невозможно. На спасение у человека есть всего 15 минут, сказал собеседник НСН.
«Лавина — это крайне серьезно. Очень много людей, которые попали в лавину, погибают. Чаще всего люди погибают из-за асфиксии, из-за того, что не могут дышать. Есть всего 15 минут на спасение человека. Если в 15 минут не уложились, то вероятность становится практически нулевой. Человек под снегом даже кричать не может. У него может быть рот забит снегом, либо снежной пылью. Человек, когда кричит из-под снега, снаружи его не слышно. И когда человек зацементирован, он может шевелить только тремя вещами: пальцами внутри ботинок, глазами внутри глазниц и языком внутри рта, так как все остальное уже не шевелится», — рассказал Эдуард Халилов.
Для спасения попавших под лавину эксперт рекомендует иметь с собой лавинную лопату, щуп, поисковый зонд и бипер. А чтобы не оказаться в снежной ловушке следует тщательно изучать маршрут передвижения по горам и не пренебрегать техникой безопасности, отметил он.
«Во многих горах на Кавказе, и даже в Сочи постоянно приходят сообщения, что высокая вероятность схода лавин, будьте осторожны, в горах были многочисленные атмосферные осадки в виде снега. Если люди идут на маршрут, они должны его изучить, посмотреть какая была погода до этого, были ли большие снегопады. Они должны во время маршрута смотреть по сторонам, так как видно где лавины сходили. Раз они сходят, то есть вероятность повторного схождения. Лучше, конечно, не лезть туда, где есть опасность такой гибели. Но люди у нас все-таки пренебрегают и сообщениями от МЧС, и техникой безопасности. Всегда думают, что ничего не произойдет до тех пор, пока не случится трагедия. А когда трагедия случается, то шансы спастись минимальны», — предупредил собеседник НСН.
Эдуард Халилов добавил, что лавины сходят по разным причинам и вероятность этого зависит не только от осадков, но и от угла склона.
«Особенность гор в том, что большое количество атмосферных осадков в виде снега накапливаются на склоне, и когда склон под определенным углом расположен, где-то вероятность схождения лавин больше, где-то ниже. Где-то лавины вообще не сходят, если очень крутой склон, просто снег не накапливается, либо наоборот, склон слишком пологий и просто нет того угла, чтобы лавина сошла», — пояснил спасатель.
Добавим, что в числе погибших под лавиной в горах Алтая был глава туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов, который и руководил группой.
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