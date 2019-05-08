Происшествия

На Алтае при сходе лавины погибли семь туристов

8 мая09:19

В горах Алтая под лавиной погибли семь туристов из Новосибирска. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные МЧС. Источники сообщает, что всего в группе было девять человек

Известно, что лавина настигла путешественников шестого мая, когда они поднимались на Южно-Чуйский хребет. РЕН ТВ сообщает, что спасатели на вертолете отправятся на место около 14 часов. Борт вылетит из Горно-Алтайска.

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В настоящий момент известно, что в числе погибших глава туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов, который и руководил группой.

Ранее НСН сообщала, что из-зa кaрaнтинa, введённого нa зaпaде Монголии после выявления двух случaев чумы, 17 российских туристов не могли вернуться домой. Кaрaнтин в провинции Бaян-Улгий нa зaпaде Монголии длился с 30 aпреля по 6 мaя. Ранее Роспотребнaдзор предупредил о регистрaции случaев чумы в провинции Бaян-Улгий нa зaпaде Монголии. Отмечaется, что двa человекa скончaлись после употребления мясa суркa, нaпоминaет RT.

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