На Алтае при сходе лавины погибли семь туристов

В горах Алтая под лавиной погибли семь туристов из Новосибирска. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные МЧС. Источники сообщает, что всего в группе было девять человек

Известно, что лавина настигла путешественников шестого мая, когда они поднимались на Южно-Чуйский хребет. РЕН ТВ сообщает, что спасатели на вертолете отправятся на место около 14 часов. Борт вылетит из Горно-Алтайска.