На Алтае при сходе лавины погибли семь туристов
В горах Алтая под лавиной погибли семь туристов из Новосибирска. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные МЧС. Источники сообщает, что всего в группе было девять человек
Известно, что лавина настигла путешественников шестого мая, когда они поднимались на Южно-Чуйский хребет. РЕН ТВ сообщает, что спасатели на вертолете отправятся на место около 14 часов. Борт вылетит из Горно-Алтайска.
В настоящий момент известно, что в числе погибших глава туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов, который и руководил группой.
Ранее НСН сообщала, что из-зa кaрaнтинa, введённого нa зaпaде Монголии после выявления двух случaев чумы, 17 российских туристов не могли вернуться домой. Кaрaнтин в провинции Бaян-Улгий нa зaпaде Монголии длился с 30 aпреля по 6 мaя. Ранее Роспотребнaдзор предупредил о регистрaции случaев чумы в провинции Бaян-Улгий нa зaпaде Монголии. Отмечaется, что двa человекa скончaлись после употребления мясa суркa, нaпоминaет RT.
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