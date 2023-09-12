«Спасибо пилотам!»: Штурман удивился переносу посадки самолета Airbus из Омска
У самолета Airbus A320 была аварийная ситуация, его должны были принять в аэропорту Омска, отметил в эфире НСН Анатолий Костылев.
Удивительно, что диспетчеры аэропорта Омска предложили пассажирскому самолету «Уральских авиалиний» с аварийной ситуацией перенести посадку в аэропорт Новосибирска, заявил заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, штурман Анатолий Костылев в интервью НСН.
Накануне Telegram-канал «Mash» сообщил, что самолет Airbus A320 сел в поле Новосибирской области из-за критически низкого остатка топлива. Отмечается, что посадку диспетчеры предложили перенести в Новосибирск, так как в Омске всего одна полоса — сломанный борт мог заблокировать ее на сутки и парализовать работу аэропорта. Но в соседний аэропорт, где две полосы и рембаза, борт не долетел.
Также Telegram-каналы «Mash» и «112» сообщали, что причиной вынужденной посадки самолета стали проблемы с гидравликой. Анатолий Костылев уверен, что причина не может быть лишь в этом.
«Это не основная причина. Гидравлическая система имеет трехкратное резервирование. Второе – говорить что-либо о вине пилотов… Комиссия разберется. Спасибо, что они обеспечили безопасную посадку. В чистом поле такой лайнер посадить… То, что подключился Следственный комитет – это обычная процедура. То, что Омск запретил посадку – это для меня удивительно. У них была аварийная ситуация на борту», - Костылев.
В свою очередь заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в интервью НСН также отметил, что гидравлическая система не может являться основной причиной для экстренной посадки.
«Есть три гидравлических системы. Если с одной жидкость ушла, то две остаются. Почему он без топлива из Омска полетел в Новосибирск? Инструкции существуют, но решение принимает командир корабля. Почему он принял решение лететь в Новосибирск, предстоит выяснить», - сказал Сытник.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле утром 12 сентября. На борту был 161 пассажир, никто не пострадал. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
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