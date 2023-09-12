Опубликовано фото пилота Белова, посадившего пассажирский самолет на пшеничное поле

Дед Белова был военным штурманом, отец закончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, следом освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Сам Сергей с детства мечтал стать пилотом.

«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую лётную династию моей семьи», – говорит о себе сам Сергей. Взято из его автобиографии», - говорит он.

По неофициальной информации, авиакомпания готовится представить экипаж воздушного судна к наградам.

Как утверждает telegram-канал Mash, проблемы с гидравликой шасси у самолета возникли на подлете к Омску, и диспетчер якобы не разрешил садиться: аварийный борт с единственной полосы потом не могли бы отбуксировать еще сутки. Белов направил самолет в Новосибирск, но на полет с выпушенными стойками шасси не хватило топлива.

