Опубликовано фото пилота Белова, посадившего пассажирский самолет на пшеничное поле
«Уральские авиалинии» опубликовали фотографию командира Airbus Сергея Белова, посадившего самолет со 159 пассажирами на пшеничное поле в Новосибирской области. Посадка в таких условиях прошла почти ювелирно: только несколько пассажиров обратились к медикам с ушибами.
Дед Белова был военным штурманом, отец закончил Сасовское летное училище с отличием и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, следом освоил самолет Ту-134 и уже в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Сам Сергей с детства мечтал стать пилотом.
«Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую лётную династию моей семьи», – говорит о себе сам Сергей. Взято из его автобиографии», - говорит он.
По неофициальной информации, авиакомпания готовится представить экипаж воздушного судна к наградам.
Как утверждает telegram-канал Mash, проблемы с гидравликой шасси у самолета возникли на подлете к Омску, и диспетчер якобы не разрешил садиться: аварийный борт с единственной полосы потом не могли бы отбуксировать еще сутки. Белов направил самолет в Новосибирск, но на полет с выпушенными стойками шасси не хватило топлива.
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