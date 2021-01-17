Спасательная операция моряков с затонувшего украинского сухогруза приостановлена
Из-за плохой погоды пришлось турецкие спасатели вынуждены приостановить спасение моряков с сухогруза, который затонул в Черном море у берегов Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
Шестерых из 12 членов экипажа удалось спасти, еще четверо погибли. Имена погибших не уточняются, сообщает ТАСС.
Почти вся команда состояла из граждан Украины, однако, в ее составе было двое россиян - Виталий Галенко и Николай Климов.
Судно принадлежит украинской компании Arvin Shipping LTD.
Сухогруз в турецкий порт Бартын пришел из грузинского порта Поти. Далее судно должно было отправиться в болгарский порт Бургас. Крушение произошло около 13 часов в воскресенье, 17 января, в Черном море у берегов провинции Бартын.
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