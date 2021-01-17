Спасательная операция моряков с затонувшего украинского сухогруза приостановлена

Шестерых из 12 членов экипажа удалось спасти, еще четверо погибли. Имена погибших не уточняются, сообщает ТАСС.

Почти вся команда состояла из граждан Украины, однако, в ее составе было двое россиян - Виталий Галенко и Николай Климов.

Судно принадлежит украинской компании Arvin Shipping LTD.

Сухогруз в турецкий порт Бартын пришел из грузинского порта Поти. Далее судно должно было отправиться в болгарский порт Бургас. Крушение произошло около 13 часов в воскресенье, 17 января, в Черном море у берегов провинции Бартын.

