Спасательная операция моряков с затонувшего украинского сухогруза приостановлена

Из-за плохой погоды пришлось турецкие спасатели вынуждены приостановить спасение моряков с сухогруза, который затонул в Черном море у берегов Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Число спасенных у побережья Турции моряков увеличилось до шести

Шестерых из 12 членов экипажа удалось спасти, еще четверо погибли. Имена погибших не уточняются, сообщает ТАСС.

Почти вся команда состояла из граждан Украины, однако, в ее составе было двое россиян - Виталий Галенко и Николай Климов.

Судно принадлежит украинской компании Arvin Shipping LTD.

Сухогруз в турецкий порт Бартын пришел из грузинского порта Поти. Далее судно должно было отправиться в болгарский порт Бургас. Крушение произошло около 13 часов в воскресенье, 17 января, в Черном море у берегов провинции Бартын.

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ФОТО: pixabay.com
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