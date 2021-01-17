Число спасенных у побережья Турции моряков увеличилось до шести
Спасен еще один член экипажа сухогруза Arvin, потерпевшего крушение у берегов Турции. Турецкие спасатели обнаружили ранее еще пятерых моряков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Также известно о двух погибших членах команды сухогруза, который зарегистрирован под флагом Палау. Судно приписано к порту Малакаль.
Сообщалось, что судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd, его построили в 1975 году.
Сухогруз в турецкий порт Бартын пришло из грузинского порта Поти. Далее оно направлялось в болгарский порт Бургас.
Российской компании «Беломорско-Онежское пароходство» судно принадлежало до 1992 года. Затем перешло к другим судовладельцам за рубежом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+23 586 / сут.
Умерли
65 566+481 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 440 / сут.
- Число спасенных у побережья Турции моряков увеличилось до шести
- СМИ: Затонувший у берегов Турции сухогруз принадлежит украинской компании
- В московских аэропортах из-за нелетной погоды задержаны и отменены больше 40 рейсов
- Facebook ввел запрет на рекламу оружейных аксессуаров перед инаугурацией Байдена
- Турецкие спасатели обнаружили тела двоих погибших моряков с российского сухогруза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru