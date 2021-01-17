Число спасенных у побережья Турции моряков увеличилось до шести

Также известно о двух погибших членах команды сухогруза, который зарегистрирован под флагом Палау. Судно приписано к порту Малакаль.

Сообщалось, что судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd, его построили в 1975 году.

Сухогруз в турецкий порт Бартын пришло из грузинского порта Поти. Далее оно направлялось в болгарский порт Бургас.

Российской компании «Беломорско-Онежское пароходство» судно принадлежало до 1992 года. Затем перешло к другим судовладельцам за рубежом.

