Число спасенных у побережья Турции моряков увеличилось до шести

Спасен еще один член экипажа сухогруза Arvin, потерпевшего крушение у берегов Турции. Турецкие спасатели обнаружили ранее еще пятерых моряков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

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Также известно о двух погибших членах команды сухогруза, который зарегистрирован под флагом Палау. Судно приписано к порту Малакаль.

Сообщалось, что судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd, его построили в 1975 году.

Сухогруз в турецкий порт Бартын пришло из грузинского порта Поти. Далее оно направлялось в болгарский порт Бургас.

Российской компании «Беломорско-Онежское пароходство» судно принадлежало до 1992 года. Затем перешло к другим судовладельцам за рубежом.

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ФОТО: pixabay.com
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