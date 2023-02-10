Количество погибших при обрушении дома в Новосибирске возросло до 13
10 февраля 202300:02
В Новосибирске стало известно о еще одном погибшем при обрушении дома в результате взрыва газа, сообщает «РЕН ТВ».
В настоящее время известно о 13 жертвах происшествия.
Ранее сообщалось, что 12 человек погибли в результате взрыва газа и последующего частичного обрушения жилого дома. СК задержал двух жителей Омской области, 25-летнего мужчину и 45-летнюю женщину, которые обслуживали газовые плиты в обрушившемся подъезде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru