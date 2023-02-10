Количество погибших при обрушении дома в Новосибирске возросло до 13

В Новосибирске стало известно о еще одном погибшем при обрушении дома в результате взрыва газа, сообщает «РЕН ТВ».

ФСБ допросила задержанного по делу о взрыве газа в Новосибирске

В настоящее время известно о 13 жертвах происшествия.

Ранее сообщалось, что 12 человек погибли в результате взрыва газа и последующего частичного обрушения жилого дома. СК задержал двух жителей Омской области, 25-летнего мужчину и 45-летнюю женщину, которые обслуживали газовые плиты в обрушившемся подъезде.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НовосибирскВзрыв ГазаОбрушение
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