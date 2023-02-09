ФСБ допросила задержанного по делу о взрыве газа в Новосибирске

Федеральная служба безопасности России допросила одного из задержанных по делу о взрыве газа в одном из домов Новосибирска омичей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

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В ходе допроса 25-летний мужчина заявил, что занимался осмотром газового оборудования в квартирах, однако работал по договору найма.

Ранее президент России Владимир Путин поручил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову оказать всестороннюю поддержку пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Взрыв ГазаНовосибирскЗадержаниеФСБ
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