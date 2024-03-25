Спасатели разобрали более 90% конструкций «Крокус сити холла»

Уточняется, что наиболее сложный участок на данный момент – балкон зрительного зала. Разбор металлических конструкций и их вывоз осуществляется с помошью строительного комплекса.

При этом кинологические расчеты параллельно продолжают обследовать каждый метр завала. В аварийно-спасательных работах задействовано более 150 специалистов МЧС.

22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном у МКАД, произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате кровавой расправы погибли 137 человек, пострадали более 150, передает «Радиоточка НСН».

