Спасатели разобрали более 90% конструкций «Крокус сити холла»

Спасатели МЧС разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что наиболее сложный участок на данный момент – балкон зрительного зала. Разбор металлических конструкций и их вывоз осуществляется с помошью строительного комплекса.

При этом кинологические расчеты параллельно продолжают обследовать каждый метр завала. В аварийно-спасательных работах задействовано более 150 специалистов МЧС.

22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл», расположенном у МКАД, произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате кровавой расправы погибли 137 человек, пострадали более 150, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/mchs_official
ТЕГИ:ТерактМЧС

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