Спасатели эвакуировали двух жителей дома в Шебекино, где после удара ВСУ рухнул подъезд

Спасатели эвакуировали с пятого этажа двоих жителей дома в Шебекино Белгородской области, где после удара ВСУ рухнул подъезд, сообщили в МЧС.

Девять частных жилых домов в Белгородской области повреждены после обстрела ВСУ

Поиски пострадавших и разбор завалов продолжаются.

По неофициальным данным, есть погибшие. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали три человека.

Ранее в результате атаки ВСУ произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома в Белгороде, вследствие чего погибло 17 человек и 30 пострадало, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Гладков / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская областьОбстрелМЧС РФ

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