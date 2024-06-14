Спасатели эвакуировали двух жителей дома в Шебекино, где после удара ВСУ рухнул подъезд
14 июня 202416:33
Спасатели эвакуировали с пятого этажа двоих жителей дома в Шебекино Белгородской области, где после удара ВСУ рухнул подъезд, сообщили в МЧС.
Поиски пострадавших и разбор завалов продолжаются.
По неофициальным данным, есть погибшие. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадали три человека.
Ранее в результате атаки ВСУ произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома в Белгороде, вследствие чего погибло 17 человек и 30 пострадало, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбивший толпу людей в Благовещенске водитель владел машиной 22 дня
- Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» посетили миллион зрителей
- ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряют почти 79% россиян
- Телеграм: От новых санкций - к новому Европарламенту
- Спасатели эвакуировали двух жителей дома в Шебекино, где после удара ВСУ рухнул подъезд
- Михаил Подоляк отверг предложение Путина по Украине
- Вратарь «Балтики» Латышонок перешел в «Зенит»
- Гладков: Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино из-за обстрела
- Генсек НАТО отказался считать мирным предложение Путина по Украине
- Полиция Германии изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru