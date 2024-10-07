Создатели финансовой пирамиды осудили на 8-12 лет за обман 153 вкладчиков

К восьми годам колонии общего режима приговорили 46-летнюю Елену Сон, девять лет колонии получила Людмила Голубева, наиболее суровое наказание было назначено 40-летнему Максиму Омельченко — 12 лет лишения свободы.

Суду удалось установить создание сообщниками структуры, которая должна была приносить вкладчиками доход от 15% до 22% в месяц. Получаемые инвесторами выплаты осуществлялись за счет новых участников.

Ранее уголовное дело по факту мошенничества возбудили в отношении экс-председателя комитета по труду и занятости населения правительства Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко и его супруги.

