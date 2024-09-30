Сенатор Епифанова призвала россиян опасаться легких денег

По ее словам, россиянам стоит бояться легких денег, взвешенно подходить к инвестициям и диверсифицировать свой портфель.

«Пассивный доход в полном смысле слова — это инвестиционный счет, портфель из облигаций и дивидендных акций. Если что-то пойдет не так в инвестициях, есть риск потерять все вложенное», — пояснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Как добавила Епифанова, многие схемы пассивного дохода основаны на привлечении новых участников по принципу «финансовой пирамиды». Однако подобная система рушится, когда иссякает приток новых «инвесторов». При этом среди безопасных вариантов сохранения и приумножения средств сенатор назвала банковский вклад.

Ранее Центробанк сообщил, что объем средств россиян на счетах в банке увеличился на 6,5% во II квартале 2024 года (на 3,1 трлн рублей). Столь сильный рост уступает лишь показателям IV квартала 2023 года. Почти треть прироста объясняется капитализацией процентов по вкладам и ростом ставок, напоминает «Радиоточка НСН».

