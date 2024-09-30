Сенатор Епифанова призвала россиян опасаться легких денег
Пассивный доход от инвестиций таит в себе множество рисков, кроме того для первоначальных вложений необходимы существенные суммы, заявила сенатор РФ Ольга Епифанова.
По ее словам, россиянам стоит бояться легких денег, взвешенно подходить к инвестициям и диверсифицировать свой портфель.
«Пассивный доход в полном смысле слова — это инвестиционный счет, портфель из облигаций и дивидендных акций. Если что-то пойдет не так в инвестициях, есть риск потерять все вложенное», — пояснила она в разговоре с «Газетой.Ru».
Как добавила Епифанова, многие схемы пассивного дохода основаны на привлечении новых участников по принципу «финансовой пирамиды». Однако подобная система рушится, когда иссякает приток новых «инвесторов». При этом среди безопасных вариантов сохранения и приумножения средств сенатор назвала банковский вклад.
Ранее Центробанк сообщил, что объем средств россиян на счетах в банке увеличился на 6,5% во II квартале 2024 года (на 3,1 трлн рублей). Столь сильный рост уступает лишь показателям IV квартала 2023 года. Почти треть прироста объясняется капитализацией процентов по вкладам и ростом ставок, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Епифанова призвала россиян опасаться легких денег
- В Госдуме готовят поправки в законодательство о подготовке детей мигрантов до принятия их в школы РФ
- От МакSим до Лепса: Россияне заглушают тоску от расставаний попсой и рэпом
- В группе «Ночные Снайперы» произошли изменения в составе
- МВД запустит публичный реестр нелегальных мигрантов в 2025 году
- Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран
- Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны РФ
- Проверка готовности подразделений ВВС и войск ПВО началась в Белоруссии
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 350 солдат в Курской области
- В Ярославле возбудили уголовное дело из-за похищения кенгуру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru