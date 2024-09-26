Экс-председателя комитета по труду Санкт-Петербурга обвинили в мошенничестве

Отмечается, что обыски проходят по месту жительстве Чернейко и на рабочем месте бывшего чиновника. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Следствие полагает что супруги похитили 300 тысяч рублей, которые были выделены из бюджета на проведение ярмарки вакансий «Труд и занятость», в ноябре 2019 года. Деньги были перечислены на счета организаций, подконтрольных семье Чернейко.

Чернейко уволили с должности главы комитета 25 сентября.

Ранее ульяновский суд заключил под стражу замглавы Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области Сергей Ципровского. Его подозревают в хищении 580 млн рублей у ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети».

