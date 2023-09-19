Создатель легендарной «копейки» Авдесняк умер в Москве
Советский и российский инженер, создатель первых советских «Жигулей» ВАЗ-2101 («копейки») Дмитрий Авдесняк скончался в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Сообщается, что Авдесняку было 85 лет, до своего дня рождения он не дожил один день. Свой трудовой путь он начинал технологом на Горьковском автомобильном заводе, на «АвтоВАЗ» Авдесняк перешел одновременно с его запуском. Инженер был одним из тех, кто превратил итальянский Fiat-124 в советскую «копейку», которую позже выпустили тиражом в 4 846 900 штук.
Ранее в Объединенной авиастроительной компании сообщили, что главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров умер в возрасте 69 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru