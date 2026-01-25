Бастрыкин поручил привлечь судью после освобождения мигрантов за нападение на депутата
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного суда после оправдательного приговора по резонансному делу в Самарской области, сообщает RT.
Речь идёт об уголовном деле, которое было заведено после нападения группы мигрантов на нескольких местных жителей, среди которых был депутат Госдумы. Следствие заявило о покушении на убийство.
Оправдательный вердикт вызвал широкий общественный резонанс. В СКР заявили, что необходимо привлечь к уголовной ответственности судью, вынесшего данное решение. Предположительно, речь идёт о нападении иностранцев на депутата Михаила Матвеева. Инцидент произошел в Самаре. Парламентарий в соцсетях заявил, что пытался задержать хулиганов, но ему об голову «разбили бутылку». Медики наложили ему швы.
Ранее под Оренбургом был задержан мигрант, напавший на школьницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
