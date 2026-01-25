Бастрыкин поручил привлечь судью после освобождения мигрантов за нападение на депутата

Речь идёт об уголовном деле, которое было заведено после нападения группы мигрантов на нескольких местных жителей, среди которых был депутат Госдумы. Следствие заявило о покушении на убийство.

Оправдательный вердикт вызвал широкий общественный резонанс. В СКР заявили, что необходимо привлечь к уголовной ответственности судью, вынесшего данное решение. Предположительно, речь идёт о нападении иностранцев на депутата Михаила Матвеева. Инцидент произошел в Самаре. Парламентарий в соцсетях заявил, что пытался задержать хулиганов, но ему об голову «разбили бутылку». Медики наложили ему швы.

Ранее под Оренбургом был задержан мигрант, напавший на школьницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

