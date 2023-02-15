Умер разработчик снарядов к системам «Град» и «Ураган»

Заслуженный конструктор РФ, лауреат Государственной премии СССР и премии правительства России Анатолий Капчиц умер в Туле на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба научно-производственного объединения «Сплав» им. А. Н. Ганичева.

Умер советский разведчик Георгий Санников

В сообщении говорится, что на вооружении советской, а сейчас российской армии, стоят боеприпасы, которые были созданы под руководством и при непосредственном участии конструктора.

Уточняется, что речь идёт о боеприпасах к реактивным системам залпового огня «Град», «Град-1», «Ураган», «ТОС-1», «Огонь», «Заграждение».

Ранее в возрасте 85 лет умер разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьВооружениеРоссийская Армия
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