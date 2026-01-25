Киев осуществил самый массированный с начала СВО обстрел Белгорода из HIMARS
Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, по предварительным данным, огонь велся снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS. Это был самый массированный обстрел с начала спецоперации.
Глава региона указал, что имеются повреждения объектов энергетики. Также в результате обстрела загорелась хозпостройка и начался пожар в одном из дворов Белгорода. В селе Таврово обломки повредили крыши двух частных домов. Информации о пострадавших в настоящее время нет.
Ранее ВСУ атаковали машину скорой помощи в Энергодаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru