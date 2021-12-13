Источник рассказал о мотивах устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре

Как отметил собеседник агентства, мотивом преступления стала «ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений». По предварительной информации, бывший воспитанник церковно-приходской школы подвергался буллингу во время учебы.

Ранее стало известно, что в Серпуховском женском монастыре сработало взрывное устройство. По данным ГУ МВД по Московской области, 18-летний выпускник православной гимназии при обители вошел в учебное заведение и «произвел самоподрыв». Правоохранители сообщают, что пострадал сам устроивший взрыв, а также 15-летний подросток. По предварительным данным, пострадали семь человек, пишет Газета.ру. МВД уточняет данные о пострадавших и обстоятельства инцидента.

