Источник рассказал о мотивах устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре
Подросток, устроивший взрыв на территории Серпуховского женского монастыря, был воспитанником церковно-приходской школы при обители. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.
Как отметил собеседник агентства, мотивом преступления стала «ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений». По предварительной информации, бывший воспитанник церковно-приходской школы подвергался буллингу во время учебы.
Ранее стало известно, что в Серпуховском женском монастыре сработало взрывное устройство. По данным ГУ МВД по Московской области, 18-летний выпускник православной гимназии при обители вошел в учебное заведение и «произвел самоподрыв». Правоохранители сообщают, что пострадал сам устроивший взрыв, а также 15-летний подросток. По предварительным данным, пострадали семь человек, пишет Газета.ру. МВД уточняет данные о пострадавших и обстоятельства инцидента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 929 / сут.
Умерли
289 тыс.+1 132 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+31 391 / сут.
- Источник рассказал о мотивах устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре
- СМИ сообщили о семи пострадавших при взрыве в Серпуховском женском монастыре
- Моргенштерн стал «Артистом года» по версии сервиса VK Музыка
- СМИ: Самодельное взрывное устройство сработало в Серпуховском женском монастыре
- Автоэксперт назвал самые популярные схемы обмана автовладельцев
- 15 декабря состоится онлайн-встреча лидеров России и Китая
- Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море
- При стрельбе в Техасе погиб человек
- В Госдуме подсчитали объем недополученных пенсионерами выплат с 2016 года
- На вещевом рынке в Петербурге загорелись три ангара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru