Совладелец «Суммы» Магомедов получил 19 лет лишения свободы

Вторым фигурантом дела об организации преступного сообщества и особо крупных хищениях на 11 млрд рублей и растрате, является его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов, его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Также суд назначил Магомедовым штраф - по 2,5 млн рублей каждому.

Ранее Тверской суд вынес приговор бывшему начальнику ФБУ «Управление административными зданиями Минэкономразвития России» Александру Страху, который обвиняется в причинении ущерба на сумму более 140 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».