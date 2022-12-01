Совладелец «Суммы» Магомедов получил 19 лет лишения свободы
Совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.
Вторым фигурантом дела об организации преступного сообщества и особо крупных хищениях на 11 млрд рублей и растрате, является его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов, его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.
Также суд назначил Магомедовым штраф - по 2,5 млн рублей каждому.
Ранее Тверской суд вынес приговор бывшему начальнику ФБУ «Управление административными зданиями Минэкономразвития России» Александру Страху, который обвиняется в причинении ущерба на сумму более 140 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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