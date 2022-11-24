Суд признал вину братьев Магомедовых

Мещанский районный суд Москвы признал виновными основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова в организации преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств.

Суд продолжает оглашать приговор. Состояние Зиявудина Магомедова в своё время оценивалось в сотни миллионов долларов. Ранее прокурор попросил приговорить его к 24 годам лишения свободы, а Магомеда Магомедова - к 21 году. Для остальных фигурантов дела обвинение просит от 8 до 18 лет.

Сторона защиты настаивала на оправдании подсудимых. Как утверждают адвокаты, вся активность обвиняемых принесла потерпевшим только прибыль, а преступной группы вообще не было. Защита подчёркивает, что спорные вопросы надо было разрешать в арбитражных судах, а не в уголовно-правовой плоскости.

Арест Абызова связали с Чубайсом и слабой экономикой

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», братья Магомедовы были задержаны в марте 2018 года. В уголовном деле фигурируют девять эпизодов хищений на общую сумму в 11 млрд рублей.

В частности, упоминается создание искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земли для строительства стадиона «Балтика" в Калининграде», поставка электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Петербурге.

В общей сложности, по делам, связанным с Магомедовыми, проходят около двух десятков человек - некоторые из них объявлены в розыск, другие арестованы в России заочно.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ОбвинениеПриговорСуд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры