Суд признал вину братьев Магомедовых
Мещанский районный суд Москвы признал виновными основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова в организации преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств.
Суд продолжает оглашать приговор. Состояние Зиявудина Магомедова в своё время оценивалось в сотни миллионов долларов. Ранее прокурор попросил приговорить его к 24 годам лишения свободы, а Магомеда Магомедова - к 21 году. Для остальных фигурантов дела обвинение просит от 8 до 18 лет.
Сторона защиты настаивала на оправдании подсудимых. Как утверждают адвокаты, вся активность обвиняемых принесла потерпевшим только прибыль, а преступной группы вообще не было. Защита подчёркивает, что спорные вопросы надо было разрешать в арбитражных судах, а не в уголовно-правовой плоскости.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», братья Магомедовы были задержаны в марте 2018 года. В уголовном деле фигурируют девять эпизодов хищений на общую сумму в 11 млрд рублей.
В частности, упоминается создание искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земли для строительства стадиона «Балтика" в Калининграде», поставка электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Петербурге.
В общей сложности, по делам, связанным с Магомедовыми, проходят около двух десятков человек - некоторые из них объявлены в розыск, другие арестованы в России заочно.
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