Советский актёр театра и кино Александр Старостин умер на 72 году жизни

Причина смерти не уточняется.

Александр Старостин родился 1 января 1951 года в Москве, в 1972 году окончил ГИТИС. Старостин известен по съёмкам в кинокартине «А зори здесь тихие», а также в сериале «Следствие ведут знатоки».

Ранее в Санкт-Петербурге на 91-м году жизни умер режиссёр Игорь Масленников, снявший советскую серию фильмов о Шерлоке Холмсе, сообщают «Невские новости».