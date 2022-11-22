Советский актёр театра и кино Александр Старостин умер на 72 году жизни
Актёр театра, кино и ТВ Александр Старостин умер 21 ноября. Как пишет «Российская газета», ему был 71 год.
Причина смерти не уточняется.
Александр Старостин родился 1 января 1951 года в Москве, в 1972 году окончил ГИТИС. Старостин известен по съёмкам в кинокартине «А зори здесь тихие», а также в сериале «Следствие ведут знатоки».
Ранее в Санкт-Петербурге на 91-м году жизни умер режиссёр Игорь Масленников, снявший советскую серию фильмов о Шерлоке Холмсе, сообщают «Невские новости».
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