Советский актёр театра и кино Александр Старостин умер на 72 году жизни

Актёр театра, кино и ТВ Александр Старостин умер 21 ноября. Как пишет «Российская газета», ему был 71 год.

Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере»

Причина смерти не уточняется.

Александр Старостин родился 1 января 1951 года в Москве, в 1972 году окончил ГИТИС. Старостин известен по съёмкам в кинокартине «А зори здесь тихие», а также в сериале «Следствие ведут знатоки».

Ранее в Санкт-Петербурге на 91-м году жизни умер режиссёр Игорь Масленников, снявший советскую серию фильмов о Шерлоке Холмсе, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
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