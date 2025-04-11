ЕС увеличит военную помощь Украине до 23 млрд евро
11 апреля 202511:58
Военная помощь стран Евросоюза Украине в 2025 году возрастет до 23 млрд евро. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.
«Евросоюз на настоящий момент обязался выделить 23 миллиарда евро для военной помощи Украине», - отметила глава евродипломатии.
Каллас напомнила, что в прошлом году уровень помощи Киеву составлял 20 млрд.
Ранее власти Дании пообещали выделить Киеву $970 млн на системы ПВО, артиллерию, ВВС, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru