ЕС увеличит военную помощь Украине до 23 млрд евро

Военная помощь стран Евросоюза Украине в 2025 году возрастет до 23 млрд евро. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Евросоюз на настоящий момент обязался выделить 23 миллиарда евро для военной помощи Украине», - отметила глава евродипломатии.

Каллас напомнила, что в прошлом году уровень помощи Киеву составлял 20 млрд.

Ранее власти Дании пообещали выделить Киеву $970 млн на системы ПВО, артиллерию, ВВС, напоминает RT.

