Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере»

Шотландский актер Робби Колтрейн, наиболее известный по роли лесничего Хагрида в фильмах о волшебном мире «Гарри Поттер», умер. Об этом сообщает ТАСС.

Колтрейн было 72 года.

Причина смерти актера не уточняется.

Ранее сообщалось, что британский актер Алан Рикман был недоволен сценой смерти персонажа Альбуса Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и в итоге ее изменили. Рикман сыграл в фильмах профессора Снейпа. Актер умер в 2016 году.





