Песков подтвердил, что Уиткофф прилетел в Россию
11 апреля 202512:09
Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф прибыл в Россию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я подтверждаю, он действительно прилетел», - подчеркнул он.
По словам пресс-секретаря, Кремль своевременно сообщит, если российский лидер Владимир Путин встретится с Уиткоффом.
Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник президента США отправился в Москву и может в пятницу встретиться с президентом России, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru