Песков подтвердил, что Уиткофф прилетел в Россию

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф прибыл в Россию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я подтверждаю, он действительно прилетел», - подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря, Кремль своевременно сообщит, если российский лидер Владимир Путин встретится с Уиткоффом.

Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник президента США отправился в Москву и может в пятницу встретиться с президентом России, напоминает RT.

