Иван Сафронов не пойдет на сделку со следствием

Журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов заявил, что не будет идти на сделку со следствием. Об этом он рассказал в статье для «Ведомостей».

Суд продлил арест Сафронова по делу о госизмене

Сафронов рассказал, что в тюрьмах заключенные интересуются, согласился ли новоприбывший на сделку со следствием или нет. По его словам, от этого зависит дальнейшее существование в тюрьме.

Журналист уже год находится в СИЗО «Лефортово». ФСБ обвиняет его в государственной измене, однако деталей дела не приводит.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СледствиеСИЗОИван Сафронов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры