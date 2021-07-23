Иван Сафронов не пойдет на сделку со следствием

Сафронов рассказал, что в тюрьмах заключенные интересуются, согласился ли новоприбывший на сделку со следствием или нет. По его словам, от этого зависит дальнейшее существование в тюрьме.

Журналист уже год находится в СИЗО «Лефортово». ФСБ обвиняет его в государственной измене, однако деталей дела не приводит.

