Иван Сафронов не пойдет на сделку со следствием
23 июля 202111:02
Журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов заявил, что не будет идти на сделку со следствием. Об этом он рассказал в статье для «Ведомостей».
Сафронов рассказал, что в тюрьмах заключенные интересуются, согласился ли новоприбывший на сделку со следствием или нет. По его словам, от этого зависит дальнейшее существование в тюрьме.
Журналист уже год находится в СИЗО «Лефортово». ФСБ обвиняет его в государственной измене, однако деталей дела не приводит.
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23 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru